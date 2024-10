Ancora un risultato utile in campionato per il Cagliari di mister Zola che segna in extremis il gol del definitivo pareggio allo Stadio Friuli di Udine guadagnando un punto importantissimo ai fini della classifica.

La partita si apre sottotono e il primo tempo è povero di tiri in porta. I rossoblu passano in vantaggio al 39' grazie al terzo gol in Serie A di Joao Pedro che batte di piatto Karnezis.

L'intervallo fa bene ai padroni di casa che al 55' trovano il pareggio con un tiro da fuori area di Allan che resiste alla carica di Ekdal e centra l'angolino. Al 46' Thereau raccoglie un preciso cross di Di Natale e fa volare i friuliani col gol del momentaneo 2-1. L'Udinese sfiora la terza marcatura ma i ritmi del match calano progressivamente. Quando ormai l'incontro sembra chiuso, al 91' l'arbitro fischia un fallo di mano di Heurtaux in area di rigore bianconera assegnando al Cagliari il penalty che viene trasformato da Avelaar.

2-2 dunque allo Stadio Friuli col Cagliari che può gioire anche della contemporanea sconfitta del ChievoVerona (1-2 contro la Fiorentina) suo diretto concorrente per la salvezza adesso lontana appena due punti.