Il Cagliari perde 2-0 a Udine e interrompe la sua striscia positiva di tre risultati (quattro compresa la Coppa Italia). Nulla è andato bene nel pomeriggio friulano; rossoblù in dieci nel primo tempo per l'inopinata espulsione di Makoumbou e sotto anche di un gol per effetto della rete di Lucca al 37'. Nella ripresa poi il Cagliari ha provato a tenere la gara aperta fino alla fine, ma all'80' Davis ha chiuso i conti per l'Udinese.

Partita da dimenticare per i ragazzi di Nicola che nemmeno undici contro undici avevano dato la sensazione di essere al 100% dentro alla partita. A nulla sono serviti gli ingressi nella ripresa di Luvumbo, Lapadula, Zortea e Prati.

Per fortuna il Cagliari tornerà subito in campo martedì nell'infrasettimanale contro il Bologna all'Unipol Domus per riscattare subito questa brutta partita.