A Viterbo un tifoso azzurro si è tatuato Nicolò Barella sulla pelle. Ma che momento ha deciso di incorniciare? Il gol contro il Belgio? O il centrocampista che alza al cielo la coppa? Niente affatto: l'uomo ha deciso di tatuarsi il giocatore in occhiali da sole al Quirinale, quando gli Azzurri sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La scena è diventata virale sul web, e le pagine si sono divertite a creare fotomontaggi e meme, scatenando ilarità fra gli utenti. Adesso rimarrà per sempre impresso sulla pelle di Mirko, l'uomo recatosi presso lo studio Calipso di Viterbo per farsi incidere il bizzarro tatuaggio.

Sotto l'immagine di Barella la scritta "It's coming Rome", probabile risposta al tifoso inglese tatuatosi sulla gamba la bandiera inglese con scritto "It's coming home" qualche giorno prima che si giocasse la finale, sfortunatamente per lui finita nel peggiore dei modi.

Foto Instagram: Laura - tatuatrice Calipso Tattoo Studio Viterbo