Il centrocampista del Cagliari Nicolà Barella è al centro della trattativa più infuocato di questa sessione invernale di calciomercato.

Da tempo osservato speciale delle grandi società, l'approdo in Nazionale lo ha consacrato definitivamente a livello internazionale. Oggi, il Chelsea di Maurizio Sarri sarebbe pronto a versare 50 milioni di euro nelle casse del Cagliari per assicurarsi le prestazioni del 21enne talentuoso rossoblu. Proprio la società londinese sarebbe in vantaggio sulle pretendenti, un canale preferenziale garantito in qualche modo dalla presenza nello staff dei Blues di Gianfranco Zola, vice di mister Sarri.

In ogni caso, prima di dare il via libera alla partenza di Barella, il presidente del Cagliari Tomaso Giulini vuole essere sicuro di trovare il sostituto. Tutto fa pensare che il posto del numero 18 verrà preso da Nahitan Nandez, centrocampista classe 1995 del Boca Juniors e della nazionale uruguagia. Tra le parti si sarebbe raggiunto l'accordo economico (21 milioni di dollari per il 70% del cartellino) con pagamento dilazionato in 2 anni, contratto quadriennale e ingaggio top intorno al milione di euro a stagione. Eppure, ancora, nessuna ufficialità.

Nel frattempo Napoli e Inter cercano in tutti i modi di inserirsi nella trattativa. I partenopei hanno messo sul piatto 30 milioni più il cartellino di Ounas. I nerazzurri, invece, sono pronti a presentare una super offerta: 25 milioni, più il prestito del difensore Alessandro Bastoni (vent’anni ad aprile, attualmente in prestito al Parma) e il cartellino di Eder. Ausilio e Marotta, secondo indiscrezioni, avrebbero parlato col procuratore di Barella, Alessandro Beltrami, al quale avrebbero proposto per il suo assistito un contratto quinquennale a 2,5 milioni di euro a stagione.