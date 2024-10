L’Associazione Sportiva Dilettantistica Isola di S.Antioco ottiene un altro importante risultato nella formazione tecnica dei giovani atleti antiochensi, che rende onore e merito al giovane sodalizio della cittadina lagunare.

È arrivata la convocazione ufficiale di due atleti della società, Simone Mocci e Alessandro Longu, che andranno a far parte della rappresentativa regionale di categoria giovanile di pallavolo e che rappresenteranno la Sardegna al Trofeo delle Regioni di Pallavolo - Kinderiadi 2014, organizzato dalla FIPAV in collaborazione con Kinder+sport, che coinvolge le rappresentative giovanili di tutte le regioni d’Italia e che si svolgerà in Basilicata dal prossimo 30 giugno al 04 luglio in diverse località della costa jonica.

La manifestazione rappresenta da anni uno dei momenti più significativi dell’attività giovanile della Federazione Italiana Pallavolo a livello nazionale; è un fondamentale momento di confronto volto a riscontrare il lavoro che viene svolto con passione e professionalità dai dirigenti, dai tecnici e dagli atleti nelle varie regioni. In campo si vedranno i migliori prodotti del vivaio nazionale, per questi ragazzi si tratta della prima grande esperienza nel mondo della pallavolo, e per alcuni di loro si potrà concretizzare un primo sogno della loro carriera di atleti nel grande volley.

La convocazione di Longu e Mocci è il riconoscimento del grande lavoro svolto in questi anni dall’ASD Isola S.Antioco, che mettendo in campo notevoli sacrifici e il massimo impegno da parte di tutti i componenti, rende lustro alla cittadina e partecipa attivamente al delicato lavoro per la formazione delle giovani generazioni.