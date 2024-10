Mario Secci, classe 1942, originario di Triei, ma residente a Biella, ha conquistato ieri, presso Torino, la Medaglia d’0ro nella Mezza Maratona World Master Game cat. 480 htm.

E’ un atleta senza tempo, Mario, e le sue performances non finiscono mai.

Quest’anno è stata la capitale piemontese a ospitare dal 2 all’11 agosto i Master Games Mondiali dedicati ad atleti over 35. Alla imponente manifestazione hanno partecipato oltre 19.000 atleti provenienti da 107 nazioni. L’età media è stata di 52 anni. Mario, o Mariu il podista, come preferisce farsi chiamare nelle colonne di facebook, si è imposto all’attenzione dello sport mondiale riempiendo di orgoglio, oltre che se stesso,la sua famiglia e i suoi fans, anche la comunità di Triei, fiera, oggi, di un figlio che contribuisce, con le sue imprese, a tenere alto il nome del suo paese di origine. Complimenti, Mario, e appuntamento alla prossima gara: sempre in testa al gruppo, così come ci hai abituati.