Un weekend ad alto contenuto tecnico è pronto ad esplodere nel sud Sardegna. Giunto alla sua quinta edizione, il Challenge Sud Sardegna chiude il circuito internazionale del triathlon portando al Forte Village 71 atleti professionisti di 38 nazionalità differenti, oltre ai tanti appassionati di una disciplina fortemente in crescita.

Saranno infatti circa 1300 gli sportivi intenzionati a conquistare la medaglia di finisher sul traguardo posto all'interno della struttura alberghiera dopo aver nuotato per 1,9 km metri, pedalato verso Teulada e Domus de Maria (90 km) e corso per 21 Km.

In questa speciale lista spiccano gli italiani Alessandro Degasperi e Giulio Molinari e sul fronte rosa Marta Bernardi e Margie Santimaria che dovranno affilare le unghie contro i tanti atleti stranieri presenti quali Trevor Wurtele, Andreas Dreits, Bart Aernouts, Yvonne VanVlerken, Laura Siddal, Sofie Goos, Heather Wurtele che lotteranno per assicurarsi il gradino più alto del podio e l’ambito montepremi del circuito europeo Challenge Family. E ci sono anche i fratelli olimpici britannici, Alistair e Jonathan Brownlee (Alistair Campione Olimpico nel 2012 e 2016, Jonathan medaglia d’argento ai Giochi olimpici di Rio e argento a Londra) impegnati in due staffette affiancati da quattro atleti age group.

Non poteva mancare Alex Zanardi, leggenda dello sport mondiale, che decide di chiudere nell'isola la sua stagione dopo essere diventato il primo atleta paralimpico. A questo parterre già eccezionale si aggiunge anche una “staffetta” davvero speciale composta da tre ex ciclisti professionisti che si metteranno in gioco affrontando assieme le frazioni di nuoto, bici e corsa: Massimiliano Lelli, Mario Cipollini e Davide Cassani. E ancora Massimiliano Rosolino, da tempo appassionato di triathlon, che sarà invece alla partenza della sua seconda gara di triathlon sprint.

Si comincia sabato 28 ottobre con la gara sprint (750m di nuoto, 20 km di bici, 5 km di corsa) e della attesissima gara dei giovanissimi, il Duathlon Kids a cui parteciperanno oltre 150 bambini tra i 6 e i 15 anni. Il giorno dopo sarà invece il turno della mezza distanza (1900 metri di nuoto, 90 km di bici, 21 km di corsa) e del TRYTOTRI evento promozionale per sole donne, organizzato in partnership con la Commissione Donne FITRI, che vedrà la partecipazione di oltre 100 atlete.

Soddisfazione per il padrone di casa, Lorenzo Giannuzzi, amministratore delegato del Forte Village:“Con grande orgoglio possiamo affermare che, in questa quinta edizione, il Challenge Forte Village Sardinia, è riuscito ad affermarsi nel panorama internazionale come un “must” del triathlon mondiale. Siamo lieti di essere riusciti a portare avanti negli anni un evento sportivo che, richiamando numerosi atleti provenienti da 38 nazionalità, contribuisce a dare una forte spinta al turismo favorendo lo sviluppo socio‐economico del territorio in periodo di bassa stagione e consente di valorizzare e promuovere, nel mondo, la bellezza incantevole di questo angolo di Sardegna ed il suo clima, ideale per praticare diverse attività sportive, anche a fine Ottobre.”

Dopo i saluti di rito del sindaco di Teulada, Davide Serra, Barbara Argiolas, assessora regionale del Turismo, Ilaria Collu, vicesindaca di Pula, e Concetta Spada, sindaca di Domus de Maria, il direttore di gara Andrea Mentasti afferma: “Siamo orgogliosi del fatto che oltre 1300 amanti della triplice abbiano scelto il nostro come appuntamento di fine stagione, in una location meravigliosa come quella del Forte Village e del Sud della Sardegna. Alla sua V edizione posso affermare con orgoglio che il nostro evento è diventato imperdibile e ne è prova non solo la partecipazione di numerosissimi atleti ma soprattutto la partnership stretta con aziende che hanno scelto di essere parte di questo meraviglio weekend e hanno contribuito a rendere unica e memorabile l’esperienza degli atleti presenti. Fondamentali, nei prossimi giorni, saranno l’impegno di oltre 250 volontari coinvolti e il supporto delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni”.