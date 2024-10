Ancora un passaggio a vuoto per il Cagliari, stavolta a Firenze. I rossoblù escono sconfitti dalla trasferta toscana con un secco 3-0 dei Viola. La classifica piange: soltanto due i punti in classifica, così come i gol segnati in campionato.

Quella del Franchi, probabilmente, la peggior prestazione stagionale da parte dei rossoblù. Rammarico nelle parole di Ranieri, che ha commentato così nel post partita: "Innanzitutto chiedo scusa ai tifosi perché ci aspettavamo tutti una prova differente".

"Come dico sempre - ha proseguito Ranieri - si può perdere. Capisco la squadra che dopo due minuti stava sotto 1-0, avevamo la palla per pareggiare e Duncan ha tirato fuori la palla dalla porta: forse quel gol ci avrebbe ridato un po' di fiducia. In questo momento, quando le cose vanno male, è logico che qualcuno si nasconde di più, la palla può scottare. Dobbiamo riuscire a stare sereni".

Segnali incoraggianti dai giovani: "Ho visto due ragazzi come Oristanio e Prati che evidentemente scevri da preoccupazioni, vogliono arrivare in alto, e per cui devo fare mente locale e dargli ancora più fiducia".

Ai microfoni ha parlato anche Pavoletti: "Siamo all'inizio - ha detto il centravanti -, la cosa buona è questa. Abbiamo tempo per recuperare e per prepararci al meglio per trovare la chiave giusta per questa stagione. Manca quella voglia di andare oltre e arrivare prima sul pallone. Ci sta mancando quel pizzico di follia in più per riuscire a creare occasioni".

Sul salto dalla cadetteria alla massima serie: "Ci siamo resi conto di cosa è la Serie A, l'abbiamo voluta e ora che ci siamo dobbiamo darci una svegliata e prepararci al meglio per le partite che verranno".