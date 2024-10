La nona tappa del 104esimo Tour de France di ciclismo, vinta dal colombiano Rigoberto Uran Uran, ha regalato il secondo posto provvisorio nella classifica generale al ciclista di Villacidro Fabio Aru. Il corridore dell'Astana insegue la maglia gialla di Chris Froome a 18" e precede il francese Romain Bardet, a 51" dal leader.

Intanto, durante la nona tappa, Froome ha rallentato per un problema tecnico per poi rifilare una spallata ad Aru che ha rischiato di finire giù da una scarpata. Il ciclista è stato accusato di scarso fair-play per uno scatto in salita proprio mentre Froome alzava la mano per il problema meccanico, uno sgarbo non gradito dalla maglia gialla.

"Ho sentito via radio che aveva un problema tecnico e ho rallentato", le parole di Aru.

IL VIDEO:

da lastampa.it