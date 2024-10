Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la 17^ tappa del Tour de France da Le Mure a Serre-Chevalier, lunga 183 chilometri.

Chris Froome conserva la maglia gialla di leader della classifica generale della corsa a tappe francese. Fabio Aru, invece, ha sofferto il Galibier e si è staccato dal gruppetto dei migliori nei pressi della vetta perdendo il podio. Da secondo, ora, è quarto in classifica generale a 53’’ da Froome e alle spalle di Romain Bardet e Rigoberto Uran.

Anche il presidente francese, Emmanuel Macron, ha deciso di seguire molto da vicino una delle tappe più belle di questa edizione del Tour.

"Oggi ho perso – ha dichiarato Aru all'arrivo –, non è una giornata positiva per me e non posso essere contento, ma il Tour finisce domenica. Quando hanno attaccato mi sono trovato senza energie per rispondere. Questo è il ciclismo. Ieri e oggi sono state due giornate dure. Domani sarà altrettanto sull'Izoard. Ho perso rispetto ai miei rivali più diretti e non mi fa piacere ma questo è il ciclismo".