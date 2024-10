Madrid, 22 giugno 2018. Filippo Tortu è l’italiano più veloce di sempre. Ha battuto nei 100 metri il record che per 39 anni è stato di Pietro Mennea. Un tempo sbalorditivo per il 20enne di origini sarde: 9”99 (+0.2). Tortu scende sotto il tempo di 10’01’’ stabilito da Mennea a Città del Messico nel 1979.

In Spagna, l'atleta azzurro è stato battuto soltanto dal cinese Bingtian Su (9”91).

Con il tempo di stasera, Filippo Tortu ha migliorato il già sorprendente 10”03 di Savona del 23 maggio, fino ad oggi migliore prestazione italiana di sempre a livello del mare.

Studente di economia alla Luiss e tifoso della Juve, è figlio di genitori sardi ma è cresciuto in Brianza. Il suo prossimo impegno sarà quello dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona, la prossima settimana, primo test con la staffetta 4x100 che agli Europei di agosto a Berlino proverà a conquistare l’oro.

“Sono veramente contentissimo, è quasi indescrivibile la gioia - le prime parole di Tortu dopo lo show di Madrid - Sapevo di potercela fare, ma per me il record di Mennea è sempre rimasto un sogno da quando ero bambino e adesso sono veramente felice. Devo ringraziare tutti quelli che sono venuti qui, che ci credevano forse anche più di me. L’obiettivo della stagione restano gli Europei, adesso non penso al tempo che ho fatto e mi concentro su Berlino”.