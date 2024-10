La Torres vince e si avvicina al Natale da virtuale capolista. Solo la gara fra Perugia e Cesena deciderà, stasera, chi si aggiudicherà il titolo di campione d'inverno. I rossoblù sono al momento in vetta, a +1 sui “cavallucci marini”, ma un successo dei cesenati in trasferta (anche un pareggio) riconsegnerebbe il primato alla squadra di Toscano.

Col Pineto altri tre punti pesanti per gli uomini di Alfonso Greco, con la Torres che si conferma schiacciasassi fra le mura del Vanni Sanna. Una partita che il tecnico capitolino temeva particolarmente, sia perché arrivava a pochi giorni dalla sfida col Cesena, sia perché gli abruzzesi venivano da una serie positiva di sette partite, e in questa stagione avevano già fermato praticamente tutte le pretendenti al titolo.

"Era una partita che temevo per diversi aspetti - ha detto ai microfoni di Centotrenutno.com - perché dovevamo cancellare subito Cesena e voltare pagina. Incontravamo una squadra che ha pareggiato con Cesena, Perugia e Carrarese e ha vinto col Pescara, quindi era una partita dove le insidie erano tante. A livello di approccio siamo partiti benissimo, nel secondo tempo ci sono stati 7-8 minuti di sofferenza, poi abbiamo ripreso un po' le misure".

"Ho ringraziato i ragazzi - racconta - perché quello che stanno facendo è qualcosa di straordinario, il merito è loro. Adesso stacchiamo, poi riprendiamo dopo le feste per continuare questa avventura". Sulla gestione degli uomini: "E' chiaro chiaro che più giocatori ho a disposizione e meglio è, poi lo so che c'è chi gioca di più e chi meno, ma faccio le scelte in base a quello che ritengo opportuno per la squadra".

Un girone d'andata favoloso, un anno fa la situazione era esattamente opposta: "L'anno scorso il panettone non l'ho mangiato - ironizza -. Quest'anno sì, adesso stacchiamo un attimino e ne approfitto per fare gli auguri a tutti i tifosi, che anche stasera ci hanno sostenuti in un modo incredibile".

Il mercato di gennaio potrebbe stravolgere le carte: "Il girone di ritorno è un altro campionato, ci saranno squadre che si attrezzeranno per raggiungere i loro obiettivi. Noi faremo il nostro percorso e continueremo in questo modo, poi vedremo".