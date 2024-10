25 weekend messi a disposizione dalla società rossoblu, grazie al suo main sponsor OJ Solution, al Geovillage di Olbia, partner dell’iniziativa.

È quanto messo in palio dalla Torres che ha deciso si premiare i suoi abbonati e anche quelli della Dinamo Banco di Sardegna.

“Non si tratta solo di un incentivo ad abbonarsi – queste le parole del presidente Salvatore Sechi – ma di un’iniziativa che vuole andare incontro a coloro che si impegnano materialmente per sostenere le due realtà sportive di Sassari e un segnale importante di unione di intenti tra imprenditori”.

“Un’iniziativa che avvicina due realtà importanti della città e le loro tifoserie – ha aggiunto il numero uno dei biancoblu Stefano Sardara – parti integranti di queste società e dei loro progetti. Sono fermamente convinto che il forte legame del territorio con questi due club possa portare al raggiungimento di obiettivi comuni importanti, valorizzandone potenzialità e risultati”.

Tra coloro che sono già abbonati alla Dinamo e si abbonano anche alla Torres, saranno estratti a sorte, durante l'anno, ben 25 nominativi che avranno in regalo un weekend per due persone al Geovillage Sport&Wellness Resort di Olbia nel periodo marzo/aprile.

“Per noi la Sardegna ha un posto speciale – osserva il presidente della Oj Solution Mario Burlò – e far parte di questi mondi sportivi così amati è solo motivo di orgoglio perché con la nostra azienda abbiamo sempre pensato di restituire qualcosa ai territori che ci hanno accolto. Speriamo che questo possa essere un motivo in più per abbonarsi in questa stagione alla Torres che, per la prima volta e con entusiasmo, abbiamo deciso di sostenere come main sponsor”.

Ad occuparsi della registrazione dei doppi abbonati sarà la segreteria Torres presso la quale sarà possibile prenotare l’abbonamento per la stagione di serie D 2019/2020. Gli uffici dello stadio di via Coradduzza 2 saranno aperti tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 16.00 alle 18.00.