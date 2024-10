Sono servite diverse ore di camera di consiglio perché il Collegio di Garanzia del Coni decidesse di rigettare il ricorso del Teramo e del Campobasso confermando le decisioni di Covisoc e Consiglio Federale di escludere i due club dalla Serie C. Una decisione che rende il ripescaggio della Torres più concreto che mai, sebbene l'eventuale ammissione non sarà ufficializzata prima di un paio di giorno. I termini per la presentazione della domanda di ripescaggio, infatti, scadono domani, 19 luglio.

La società sassarese di proprietà di Abinsula è dovuta intervenire per mettersi in regola in vista di un'atteso passaggio di categoria. La Torres è divenuta così una srl e lo stadio "Vanni Sanna" è stato oggetto di lavori relativi in particolare all'impianto di illuminazione, al sistema di videosorveglianza e ai seggiolini in tribuna coperta e gradinata.

La città di Sassari potrebbe dunque tornare nel calcio professionistico dopo otto estenuanti anni di assenza.