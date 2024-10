La Torres saluta il 2023 al Vanni Sanna e lo vuole fare nel migliore dei modi. Fra le mura amiche i sassaresi ospitano nell’ultima giornata del girone d’andata il Pineto settimo, con la ghiotta chance di trascorrere almeno una notte da capolista. Un successo, infatti, porterebbe i rossoblù a +1 sul Cesena, in attesa della sfida fra i romagnoli e il Perugia. A Sassari arriva una squadra in ottima forma, Alfonso Greco l’ha definita alla vigilia una “gara trappola”. Il Pineto non perde in campionato da otto gare, quando uscì sconfitto di misura dal Bruno Nespoli di Olbia; da allora tre successi e quattro pareggi.

A distanza di tempo il tecnico torresino riavrà finalmente a disposizione Adama Diakitè, una pedina importante in ottica delle rotazioni offensive, arruolabile anche Verduci. Dopo la distorsione alla caviglia rimediata a Cesena resta invece in dubbio fino all’ultimo l’impiegabilità di Liviero. Nello scacchiere di mister Amaolo particolare attenzione andrà fatta a Volpicelli, pericolo numero uno coi suoi 9 gol in campionato. Fra le file biancoazzurre out per squalifica Amadio e Teraschi.

Nel prepartita il capitano Gigi Scotto omaggiato davanti ai tifosi con una maglia celebrativa per le sue cento presenze in rossoblù. Così in campo la Torres per l’ultima sfida dell’anno: confermato in toto il pacchetto difensivo con Zaccagno fra i pali e Idda-Antonelli-Dametto a protezione della porta. Liviero non recupera, al suo posto Fabriani. In mezzo al campo ancora Mastinu e Giorico e sulla destra Zecca. Ruocco, Scotto e Fischnaller compongono il reparto offensivo.

LE FORMAZIONI

Torres (3-4-1-2): Zaccagno, Idda, Antonelli, Dametto, Fabriani (77' Verduci), Giorico, Mastinu, Zecca (93' Masala), Ruocco, Scotto (82' Goglino), Fischnaller (77' Diakitè). Allenatore: Alfonso Greco.

A disposizione: Garau, Petriccione, Pinna, Verduci, Lora, Kuhabi, Nunziatini, Goglino, Masala, Sanat, Pelematti, Cester, Diakitè.

Pineto (3-4-1-2): Tonti, Villa, De Santis (82' Della Quercia), Ingrosso, Evangelisti (61' Njambe), Germinario (82' Foglia), Lombardi, Baggi (74' Chakir), Borsoi (83' Iaccarino), Volpicelli, Gambale. Allenatore: Daniele Amaolo.

A disposizione: Mercorelli, Njambe, Marafini, Della Quercia, Chakir, Macario, Foglia, Iaccarino.

Arbitro: Antonio Costanza, Sez. di Agrigento.

PRIMO TEMPO

Fischio d’inizio, sarà il Pineto a toccare il primo pallone. Al terzo minuto clamorosa occasione per la Torres: Ruocco imbeccato da Fabriani si infila fra le maglie biancoazzurre e si invola verso la porta difesa da Tonti, ma De Santis lo stende. Inspiegabile scelta del direttore di gara che anziché estrarre il rosso si limita all’ammonizione, nonostante la chiara occasione da gol. Sulla battuta arriva il vantaggio della Torres: Scotto calcia perfettamente e, sorvolata la barriera, supera l’estremo difensore regalando il vantaggio ai suoi. Quinto gol per il capitano rossoblù, che non segnava in campionato da settembre. Grande avvio dei padroni di casa.

All’ottavo minuto è Fischnaller a sfiorare il secondo gol: Ruocco premia l’inserimento di Fabriani in area che trova il numero 9, ma Tonti chiude lo specchio e devia in angolo. Sugli sviluppi del corner la palla arriva a Dametto che, liberissimo, non riesce a controllare, sfuma il pericolo. Torres molto aggressiva in questo primo quarto d’ora, gli uomini di Greco costantemente pericolosi una volta superata la metacampo avversaria. Al 17’ ancora un’insidia nell’area di Tonti, prima con un cross pericoloso di Fabriani allontanato, poi con la conclusione dal limite di Mastinu deviata. Al 19’ ennesimo spauracchio per la retroguardia biancoazzurra: bel cross tagliato di Scotto che per poco non si infila all’incrocio dei pali, ben posizionato Tonti. Metà del primo tempo: Torres padrona del campo, Pineto al momento non pervenuto.

Al minuto 25 gli abruzzesi si affacciano dalle parti di Zaccagno: Germinario si coordina in area e calcia al volo un pallone complicato arrivato a spiovente, ma spara altissimo. Superata la mezz’ora i ritmi sono decisamente calati: i padroni di casa gestiscono il possesso e fanno girare la palla nel tentativo di aprire la difesa avversaria. Al 35’ ancora Torres a un passo dal raddoppio: Fabriani raccoglie in area un pallone sporcato dalla retroguardia e pennella al centro per Fischnaller che, tutto solo, non riesce a colpire bene la sfera. Al 37’ è il turno di Ruocco: il numero 10 in spaccata non riesce a trasformare in gol la palla servitagli da Zecca, sfiorandola soltanto.

Ultimi assalti dei sassaresi per cercare di chiudere il primo tempo col doppio vantaggio. Proteste da parte dei giocatori di mister Greco che prima contestano un presunto fallo di mano in area, poi una mancata ammonizione per fallo su Scotto a centrocampo. L’arbitro assegna due minuti di recupero: niente di fatto, le squadre vanno a riposo con il risultato di 1-0.

Un’ottima Torres mette sotto il Pineto per 25 minuti, poi gestisce la partita. A sbloccarla il capitano, Gigi Scotto, con una sassata su calcio di punizione. I sassaresi reclamano un rosso, proprio in occasione della punizione del vantaggio. Padroni di casa più volte vicini al raddoppio, ma è mancata un po’ di precisione negli ultimi metri. Per il Pineto una gara al momento molto complicata, praticamente nessun pericolo dalle parti di Zaccagno. 

SECONDO TEMPO

Le squadre tornano in campo, nessun cambio all’intervallo. E’ il Pineto a creare la prima minaccia al 48’, con Germinario che calcia da fuori trovando una doppia deviazione, palla in corner. Al 51’ Giorico conquista un calcio di punizione da posizione defilata, sulla battuta Mastinu. Cross basso del numero 21 che viene allontanato dalla difesa pinetese. Due minuti più tardi uno sfortunato tocco di braccio di Idda concede una punizione simile e quella poco prima battuta dai sassaresi. Sul cross di Volpicelli, Zaccagno interviene coi pugni e scaccia in angolo. Pineto più aggressivo in questa seconda frazione, per la Torres si aprono spazi interessanti in ripartenza. Primi movimenti sulle panchine, forze fresche a breve in campo.

Clamorosa doppia occasione per la Torres al 59’: Zecca riesce a chiudere un uno-due in area e calcia a botta sicura, ma la palla si infrange sul palo giungendo sui piedi di Fischnaller che da posizione ottimale conclude addosso a Tonti. Al 61’ arriva il primo cambio del match: nelle file del Pineto Evangelisti lascia il posto a Njambe. Al 63’ ancora Zaccagno bravo in uscita sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina: disturbato, guadagna un calcio di punizione. Ripartenza rapida dei torresini che ricamano una bella azione offensiva con Fischnaller, Ruocco e Scotto: il capitano riceve in area e sterza verso il centro, ma viene murato al momento della conclusione. Al 66’ Gambale calcia bene dalla distanza e spedisce di poco al lato.

Ancora pericoloso il Pineto al 69’: Volpicelli recupera palla e serve Gambale che allarga per Borsoi mandandolo al tiro, ma la retroguardia sassarese respinge. Un minuto più tardi ancora un’incursione dei pinetesi: Baggi con un guizzo entra in area e crossa al centro, ma Zaccagno è ancora ben posizionato e allontana. Torres un po’ sulle ginocchia in questo momento: i padroni di casa hanno abbassato il baricentro e negli ultimi minuti hanno lasciato il pallino del gioco in mano agli avversari. Ancora un cambio per i pinetesi: al 74’ entra Chakir al posto di Baggi. Minuto 75: su battuta da corner Idda anticipa tutti sul primo palo ma impatta male e spedisce altissimo di testa.

Al 77’ doppio cambio per la Torres: ristabiliti dagli infortuni tornano in campo Verduci e Diakitè, lasciano il rettangolo di gioco Fabriani e Fischnaller. Al 79’ Scotto viene sanzionato dal direttore di gara per una sgomitata su Villa. A dieci minuti dal termine una doppia occasione del Pineto tiene lo stadio col fiato sospeso: Ingrosso si coordina in area e in girata da ottima posizione non riesce a colpire bene, disturbato dalla difesa, e sulla respinta Njambe calcia fuori. All’82’ mister Greco inserisce ancora forze fresche in attacco: Goglino prende il posto di Scotto, autore del gol che al momento decide la partita. Amaolo si gioca tutto con un triplice cambio: Foglia, Della Quercia e Iaccarino subentrano a Germinario, De Santis e Borsoi.

All’86’ Goglino va a un passo dal chiudere i conti: servito da Ruocco si accentra e conclude col destro a giro che fa la barba al palo. Pochi secondi dopo è lo stesso Ruocco a tentare la soluzione dalla distanza, ma conclude alto. All’89’ Njambe spreca un'incredibile occasione per il pareggio: Foglia vince un duello aereo e trova il numero 11 liberissimo in area che, davanti a Zaccagno, calcia malissimo e manda sopra la traversa. Novantesimo: Tonti controlla col braccio un retropassaggio e l’arbitro assegna una punizione a due per la Torres dal limite dell’area piccola. Sulla battuta va Zecca, ma il suo tiro si infrange sull’estremo difensore, corner.

Ancora cinque minuti per le speranze delle due squadre. Al 93’ ultimo cambio per i sassaresi: Masala sostituisce Zecca. A pochi secondi dal termine Ruocco recupera un pallone importantissimo in pressione e costringe Ingrosso al fallo e a rimediare il secondo giallo, mandandolo sotto la doccia in anticipo. I sassaresi tengono botta e l’arbitro fischia tre volte: il Vanni Sanna si conferma un fortino e i rossoblù ottengono un altro successo fra le mura casalinghe.

Sotto l'albero la Torres trova tre punti importantissimi che portano la firma del capitano, e si riprende virtualmente la vetta della classifica. Dopo un primo tempo a larghi tratti dominato, nella ripresa i torresini hanno sofferto le offensive dei pinetesi, rischiando a più riprese di concedere il pari. Carattere e caparbietà: Greco e i suoi uomini chiudono l’anno in bellezza e si regalano un tabellone impronosticabile a inizio anno. Domani il Cesena ospite a Perugia dovrà provare a rispondere per riconquistare il primo posto, nel frattempo Sassari e i suoi tifosi gongolano, coronando un’annata incredibile.