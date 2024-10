Nella 19esima giornata del girone d'andata la Torres vuole provare a farsi l'ultimo regalo dell'anno. I rossoblù ospitano l'ostico Pineto a Sassari, in una sfida che vale tanto in termini di classifica. Occhi puntati anche a Perugia, dove a casa della quinta classificata arriva il Cesena capolista.

In caso di vittoria dei sassaresi, un'eventuale sconfitta dei cesenati consegnerebbe la vetta solitaria alla Torres che, giunti al giro di boa, si laureerebbe campione d'inverno. Scontri intrecciati, quindi, fra squadre d'altra classifica.

Per i ragazzi di Alfonso Greco un test particolarmente impegnativo, infatti il Pineto non perde da otto giornate (1-0 in casa dell'Olbia). Il Cesena invece affronta un Perugia fresco di cambio d'allenatore, dopo che nell'ultima giornata ha fallito il colpo che sarebbe valso il terzo posto solitario, proprio dietro la Torres, perdendo 2-0 con l'Arezzo.

Una doppia sfida che, dunque, potrebbe ancora regalare sorprese, domenica pomeriggio, quando alle 18:30 le squadre scenderanno in campo per l'ultima volta nel 2023, poi due settimane di pausa fino al 7 gennaio.

