E' stata una marciata trionfale quella della Torres negli ultimi 90 minuti dei playoff di Serie D. I sassaresi, supportati da un pubblico mai così numeroso negli ultimi anni, sono usciti vincenti dall'ultimo atto di una lunga e faticosa stagione. Una gara dominata in lungo e largo, che ha visto gli uomini di Alfonso Greco imporre il loro gioco sui campani sin dalle prime battute.

Dopo un primo tempo in cui la Torres ha dato la sensazione di poter essere pericolosa, ma poco cinica negli ultimi metri, nella seconda frazione di gioco i sardi sono scesi in campo con uno spirito arrembante, sbloccando la gara dopo soli sette minuti. Un cambio gioco perfetto di Masala a pescare sulla fascia opposta Ruocco, che addormenta il pallone e con un delizioso tocco permette a Kujabi di siglare il gol del vantaggio.

Una liberazione che ha permesso ai torresini di trovare maggiore leggerezza in campo. E infatti il raddoppio non si è fatto attendere: su punizione di Bianchi è ancora Ruocco protagonista con una spizzata di testa che, forse sfiorata da Dametto in spaccata, si infila alle spalle del portiere. Esulta il Vanni Sanna che a quel punto vede il trionfo a un passo.

A riaprire la gara, però, ci pensa il più pericoloso degli ospiti, Bittaye: l'ala fugge via sulla fascia e serve Elefante, che solo in area supera Salvato. Un gol che riaccende le speranze di campani, che invano tentano l'assalto negli ultimi quindici minuti. Il fortino Torres resiste e al triplice fischio dell'arbitro si scatena la festa. Un risultato importante che, tuttavia, non garantisce l'accesso alla Serie C. Bisognerà infatti attendere l'esito dei ripescaggi per conoscere il futuro della compagine sassarese, non resta che sperare.