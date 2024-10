Aria di big match in casa Torres: al Vanni Sanna arriva il Perugia. Sette punti separano sardi e umbri, rispettivamente al secondo e quarto posto. Una sfida carica di aspettative, con due delle grandi protagoniste di questo girone B di Serie C. La vittoria a Lucca introduce i sassaresi alla sfida nel migliore dei modi, dopo un periodo nero culminato nella sconfitta casalinga contro la Juventus Next Gen.

I torresini vogliono riprendere il grande cammino interrotto a gennaio. Alfonso Greco ha dovuto dare la scossa ai suoi, apportando modifiche alla formazione e riscoprendo alcuni giocatori che ultimamente erano finiti indietro nelle gerarchie. Su tutti Alessandro Masala, un uomo "di casa": il centrocampista sassarese è stato grande protagonista nella trasferta toscana, siglando lo splendido gol del vantaggio.

Una Torres più cauta ma maggiormente concreta quella vista con la Lucchese, sia nel modulo che nell'approccio, complice anche l'immediato doppio vantaggio che ha portato i rossoblù a disputare una partita di grande attenzione per preservare il risultato. Nelle scelte del mister, però, è chiara l'intenzione di dare un po' più di copertura nella zona mediana del campo. Così Greco ha deciso di avanzare Mastinu nel suo ruolo naturale, inserendo a centrocampo Cester per garantire più copertura alla difesa, che nelle ultime uscite aveva faticato non poco.

Scelte che in vista della difficile gara coi perugini potrebbero essere confermate. Sicuramente in mezzo alla difesa ci sarà ancora Fabriani, visto il mancato recupero di Antonelli, autore di un'ottima prova con la Lucchese. In attacco l'unica certezza rimane Fischnaller, da capire invece se sia Scotto che Ruocco verranno impiegati dal primo minuto. Molto dipenderà anche dalla scelta sulla posizione in campo di Mastinu.

Decisioni importanti che faranno la differenza nella sfida di domani alle 14, contro uno degli avversari più temibili del girone. Un successo rilancerebbe i torresini nella fuga per il secondo posto, mentre una sconfitta rimetterebbe tutto in discussione, con Perugia ed eventualmente Carrarese (ospite ad Ancona) che avrebbero l'occasione di mettersi in scia dei rossoblù.