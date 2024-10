Mancano meno di 48 ore alla gara di ritorno del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, con la Torres che proverà a ribaltare l’esito della gara d’andata col Benevento. Per Scotto e compagni una spinta in più arriverà dal Vanni Sanna, pronto come non mai ad accogliere i suoi beniamini. Per l’occasione i posti a sedere dello stadio sassarese verranno ampliati, come comunicato in questi minuti dalla società.

Circa 1.200 posti in più saranno disponibili per la grande sfida, che vedrà sugli spalti oltre 6mila tifosi. “I nostri sforzi sono stati premiati, la nostra pazienza ripagata – scrive la Torres –. Il Vanni Sanna sabato potrà accogliere tanti cuori rossoblù in più”.

“La gradinata – riferisce il club – sarà completamente aperta, un muro rossoblù per spingere i nostri ragazzi sabato per il ritorno dei quarti di finale dei playoff contro il Benevento. La capienza passa da 4.999 a 6.153 posti”.

Foto: Torres Sassari