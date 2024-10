La Torres ospite a Pontedera questa sera, 23 febbraio, alle 20:45, cerca conferme dopo i due successi consecutivi con Lucchese e Perugia. Un buon momento per i rossoblù, dopo la serie di risultati negativi arrivati nelle settimane a cavallo fra gennaio e febbraio. Lasciata alle spalle l’entusiasmante quanto sbilanciata (per forze in campo ed investimenti) corsa al primo posto, i sassaresi hanno ripreso la retta via affermandosi prima in trasferta, poi fra le mura casalinghe nel difficile scontro diretto col Perugia.

Dopo la vittoria con gli umbri Alfonso Greco ha ribadito la bontà del percorso fatto, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa dopo le eccessive critiche piovute nelle ultime settimane, alle prime difficoltà riscontrate dalla compagine isolana. Adesso il test Pontedera, settimo in classifica e protagonista di una buonissima stagione. I toscani mancano l’appuntamento coi tre punti da inizio mese (unico successo nelle ultime sei), quando si imposero nel pirotecnico 4-5 sul campo della Recanatese. Da allora un pareggio e due sconfitte, l’ultima col Rimini.

Per la sfida dell’Ettore Manucci il tecnico rossoblù dovrà fare a meno di diversi elementi: alle squalifiche di Diakité, Zecca e Idda si aggiungono gli acciacchi di Fischnaller, Antonelli, Cester e Fabriani (tutti da valutare). Pertanto, in caso di mancato recupero dei suoi uomini, Greco potrebbe optare anche per un cambio modulo. Si potrebbe rivedere dal 1’ Francesco Ruocco, reduce da tre panchine consecutive ma grande protagonista da subentrato nella sfida col Perugia, nella quale ha conquistato il rigore poi trasformato da Diakité.

In difesa probabile conferma per Siniega, autore di un’ottima prova coi perugini, e torna Zaccagno fra i pali, scontata la squalifica rimediata sul campo della Lucchese. All’andata i sassaresi vennero fermati sullo 0-0, quando alla nona giornata il Pontedera fu la prima squadra a fare punti al Vanni Sanna. Adesso, però, è tutto un altro campionato: entrambe le squadre cercano punti, per motivi differenti, giunte alla fase cruciale della stagione, al termine della quale si delineerà poi la classifica in vista del difficle rush finale.