Si terrà dal 16 luglio al 3 agosto, la seconda edizione del torneo di calcio a 5 “Nostra Segnora de Mesaustu” promosso dalla Consulta giovanile di Cheremule.

La quota d’iscrizione per ogni squadra è stata fissata in 150 euro che dovrà essere consegnata entro e non oltre la prima partita, così come l’elenco dei giocatori (massimo 10 per squadra). Il montepremi è di 1200 euro. Maggiori informazioni al numero di telefono 3454103289 (Serena).