Una buona prestazione alla prima stagionale in Serie A per il Cagliari. All'Olimpico termina con un pareggio a reti bianche. Anche mister Ranieri si dice soddisfatto della prova dei suoi: “Oggi è stata una bella partita, positiva. I ragazzi hanno interpretato bene quanto ho chiesto in allenamento e hanno giocato bene e con serenità, lottando contro una squadra molto intensa”, ha commentato nel post gara.

“Né noi né il Torino siamo al top della forma perché siamo solo all’inizio, inoltre bisogna anche considerare il caldo che oggi non ha dato tregua. Ho detto ai ragazzi di giocare come sanno e di divertirsi, di rispondere colpo su colpo e non demotivarsi”. E sul mercato: “Petagna? Sì, lo abbiamo seguito molto. Stiamo cercando un’attaccante, potrebbe arrivare ma stiamo seguendo anche altri profili”.

Poi le parole su Mazzone: “Ricordi bellissimi. Mi ha dato la fascia da capitano a Catanzaro, è stata una persona importantissima nel mio percorso da calciatore e poi da allenatore”.