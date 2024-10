Insolita location per la conferenza stampa di mister Lopez alla vigilia di Torino-Cagliari. Invece della consueta sala stampa del Centro sportivo di Asseminello, questa mattina i giornalisti presenti sono stati convocati nel Business Center dell’aeroporto di Cagliari-Elmas, a pochi minuti dalla partenza della squadra alla volta di Torino, dove poi verrà fatto l’allenamento di rifinitura nel pomeriggio.

Il tecnico uruguaiano vuole vedere, nel match di domani, un mix di situazioni viste sia contro la Lazio, sia contro il Benevento: “Col Benevento è stata una partita importante, da vincere e l'abbiamo vinta. Anche avendo avuto 15 punti avremmo dovuto vincere lo stesso. Vincere così ti dà tanta carica, tanta forza, tanta adrenalina. Dobbiamo ripartire da lì. C'è poco tempo perché ora c'è un’altra partita. Noi non guardiamo agli altri, ma a noi stessi. E’ una settimana particolare questa con 3 partite ravvicinate e dobbiamo pensare a noi e risolvere le nostre problematiche, ove ci sono. Ora la partita più importante è quella col Torino. Vedere un attacco leggero domani come a Roma ci sta. Anche se bisogna vedere cosa succederà nella forma dei giocatori, chi avrà recuperato e chi no. A prescindere da chi saranno gli attaccanti, è importante prendere in riferimento la partita di Roma. Non come risultato ovviamente, ma come prestazione, e migliorarla”.

Si parla poi del Torino: “Ha giocatori molto forti individualmente. Ha qualità in ogni singolo giocatore. Belotti? Loro hanno qualità ovunque anche senza di lui. Hanno anche altre ottime opzioni. Belotti è un giocatore importante per loro. Potrebbe giocare, ma bisogna sempre stare attenti in generale. C'è Ljajic, Niang, Iago, tanti ottimi interpreti”.

Un accenno a qualche singolo: “Ionita? Lo vedo più centrocampista perché ha capacità di inserimento e può dare tanto. Melchiorri sta lavorando, giocherà in Primavera, prenderà nuovamente confidenza col campo. Per van der Wiel è sempre lo stesso discorso, ha bisogno di migliorare fisicamente. Sau? Il rigore lo sbaglia chi lo tira. Marco ha dato tanto anche mercoledì e non si è mai nascosto. Deve stare tranquillo e sereno e lavorare come ha fatto mercoledì. Ha dato tanto in entrambe le fasi. Ha avuto anche occasioni e non è andata bene. Appena ritroverà il gol questo lo aiuterà molto. Ma è importante per noi così come lo sono Farias e Melchiorri che appena crescerà sarà importante per noi. Abbiamo un ottimo reparto offensivo”.

Si parla poi anche di modulo: “Va adattato ai giocatori. La difesa a 4 mi piace ma c'è da lavorare. Ci sono 3 partite in una settimana, bisogna vedere chi avrà recuperato al meglio. Trequartista e due punte? Questa squadra lo può sopportare. Ma possiamo anche giocare senza o anche con un trequartista e una punta. Per me è il massimo scegliere tra tante opzioni. Possiamo anche andare fuori casa e fare la partita, l'abbiamo dimostrato”.

Infine, 3/11 di formazione annunciati: “Rafael, Andreolli e Cigarini saranno titolari”.

Questo l’elenco dei convocati:

1 Rafael

2 Van der Wiel

3 Andreolli

4 Dessena

8 Cigarini

9 Giannetti

10 Joao Pedro

12 Miangue

13 Romagna

16 Faragò

17 Farias

18 Barella

20 Padoin

21 Ionita

23 Ceppitelli

24 Capuano

25 Sau

26 Crosta

29 Daga

30 Pavoletti

35 Gagliano

37 Ladinetti