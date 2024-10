Il Cagliari, dopo la sofferta vittoria contro il Benevento, andrà a far visita al Torino allo stadio Olimpico domenica sera, nel posticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A. La redazione di SardegnaLive ha avuto il piacere di intervistare in ESCLUSIVA Rolando Bianchi, doppio ex del match. L’attaccante ha legato gran parte della sua carriera ai colori granata, ma è a Cagliari che ha spiccato il volo giocandovi per una stagione e mezza. Queste le sue parole riguardo la partita di domenica

Rolando, domenica c’è Torino-Cagliari. Da doppio ex, come vedi questa partita?

“Il Cagliari viene da un’ottima vittoria contro il Benevento, mentre il Torino viene da un momento no. Sarà una partita combattuta perché tutte due le squadre hanno bisogno di punti”.

Il Cagliari ha vissuto un inizio di stagione difficile. Pensavi che potesse avere tutti questi problemi?

“Non pensavo così tanti. Qualcuno magari sì, perché quando perdi a inizio stagione un attaccante come Borriello che ha fatto 20 gol stagionali l’anno scorso, qualche problematica la puoi avere, ma non pensavo così tante”.

Secondo te è stato giusto il cambio di allenatore?

“Di solito l’allenatore è il primo che paga. Penso che la società abbia preso le sue decisioni consapevole di quel che stava facendo”.

All’Olimpico potrebbe tornare Belotti domenica, per la sfida contro Pavoletti. Da attaccante, cosa ne pensi dei due?

“Sono due attaccanti eccezionali. Da bergamasco tifo per Belotti. E poi gioca nel Toro. E’ un giocatore con un grande spirito, spero che possa tornare e fare bene. Pavoletti è un altro ottimo attaccante che secondo me ha avuto la sfortuna di andare a Napoli, in un modulo che non sfruttava le sue qualità e in un momento dove non stava bene fisicamente e non è riuscito a dimostrare quel che valeva”.

Il gol contro il Benevento è un gol alla Rolando Bianchi.

“Sì, ne avevo fatto uno simile quando giocavo nel Cagliari contro la Reggina. Il mio era più difficile perché il cross veniva dalla trequarti e io ho fatto una torsione da fuori area. Un gol molto simile comunque”.

Che ricordi hai dell’esperienza a Cagliari?

“Ho ricordi bellissimi. Per me è stato un grande trampolino di lancio che mi ha permesso di crescere anche attraverso grandi momenti di difficoltà. Ho un grande ricordo della città, della Sardegna e della gente. Cagliari mi ha dato la possibilità di giocare in Under 21 e di mettermi in mostra. Sarò sempre grato a Cagliari e all’Isola”.