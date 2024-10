Altra pessima figura del Cagliari che per l'ennesima volta subisce una goleada storica in trasferta: a Torino finisce 5-1 per i granata di Mihajlovic. L'ennesima batosta di un Cagliari che, soprattutto lontano dal Sant'Elia, non si ritrova e continua a subire reti su reti, arrivando ora a quota 29 gol subiti in 12 partite, una media di molto superiore ai due gol presi a partita. Davvero troppo. E se la posizione in classifica non preoccupa più di tanto, sono queste amnesie a preoccupare Rastelli e, in generale, la dirigenza sarda, a cominciare dal presidente Giulini. Contro il Torino la partita è finita già dopo 10 minuti, col 2-0 granata firmato Belotti-Ljajic. Il resto una sofferenza lunga 90 minuti, col Cagliari che prova a tornare in partita, ma non ci riesce con convinzione. ora la sosta per le nazionali e giorni di profonda riflessione su questi problemi che continua a mostrare la squadra sarda.

LA CRONACA

Rastelli propone un tridente con Borriello centrale e Melchiorri-Sau sulle fasce, a dare una mano al centrocampo. Munari prende il posto dell’acciaccato Padoin. Nel Torino il tridente con Belotti in mezzo, Ljajic-Iago sulle fasce e gli ex Barreca e Rossettini dietro.

L’avvio per il Cagliari è da incubo. Dopo nemmeno due minuti il Toro è già in vantaggio col gol di Belotti che sfrutta un errore di posizionamento della linea difensiva rossoblu, concludendo prima addosso a Storari e poi avventandosi sulla respinta e mandando la palla in rete. Dopo 10 minuti il raddoppio granata: Dessena perde un pallone in avanti, contropiede fulmineo che Ljajic conclude con un bel destro su cui Storari fa una pessima figura, tuffandosi da una parte col pallone che entra in porta dal centro. Cagliari stordito e senza nessun accenno di reazione, se non un tiro di Melchiorri ben parato da Hart. A 5 minuti dalla fine del primo tempo, dopo averlo sfiorato più volte, il Toro segna il terzo gol con Benassi che sfrutta un altro errore di Dessena e conclude in porta con un gran tiro da fuori. I rossoblu stavolta reagiscono bene e con Melchiorri accorciano le distanze: cross preciso di Pisacane e colpo di testa del 9 sardo. Il primo tempo si chiude 3-1.

Nella ripresa ci si aspetta una reazione della squadra di Rastelli, ma dopo 5 minuti arriva il quarto gol dei granata con Baselli che batte Storari dopo che il portiere rossoblu aveva salvato su un tiro di Iago Falque. Al 14’ calcio di rigore per il Torino per fallo di Tachtsidis su Belotti. Espulso Dessena per proteste e quinto gol di Belotti per la doppietta personale. La partita praticamente finisce qua, col Cagliari che cerca di limitare i danni, già molto pesanti. TORINO-CAGLIARI 5-1.

IL TABELLINO

Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Castan, Barreca; Benassi (16' st Obi), Valdifiori, Baselli; Falque, Belotti (32' st Maxi Lopez), Ljajic (26' st Martinez). A disposizione: Padelli, Bovo, Acquah, Vives, Moretti, Lukic, De Silvestri, Boyè, Ajeti. Allenatore: Mihajlovic.

Cagliari (4-3-3): Storari; Isla, Bruno Alves, Ceppitelli, Pisacane; Munari, Dessena, Tachtsidis; Melchiorri (28' st Gianneti), Borriello (dall’11 st Farias), Sau (15’ st Padoin). A disposizione: Rafael, Colombo, Di Gennaro, Barella, Capuano, Bittante, Salamon. Allenatore: Rastelli.

Ammoniti: Baselli, Farias, Ceppitelli

Espulsi: Dessena