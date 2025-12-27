Il Cagliari ottiene una preziosissima vittoria esterna che mancava da tre mesi e lo fa con una prestazione gagliarda, tenace, di qualità e di grande mentalità, nonostante anche il grave torto arbitrale subito nei primissimi minuti di gioco.

Sì, perché il match contro i granata si era aperto con un fallo di Paleari su Idrissi non ravvisato nè dall'arbitro nè dal Var, che non ha concesso un chiaro rigore ai rossoblù e che avrebbe comportato anche l'espulsione dell'estremo difensore granata. Dopo lo shock subito, i sardi, oggi in tenuta azzurra, hanno preso il gol da Vlasic, riuscendo però a riportarla in parità al tramonto della prima frazione di gioco con il primo gol stagionale di Prati.

Nella ripresa, poi, un ottimo Cagliari ha tenuto benissimo il campo facendo lui la partita e realizzando il gol della vittoria con Kilicsoy, al secondo gol consecutivo, e che gol: azione solitaria e gran tiro col sinistro dopo aver saltato mezza squadra granata. Nel finale il Torino ha provato l'assalto ma Caprile ha chiuso la porta, con anche il brivido del gol di Aboukhlal annullato perché il pallone era uscito prima del cross di Ngonge.

Una vittoria che riscatta parzialmente il pareggio col Pisa della giornata scorsa e che permette al Cagliari di portarsi a due punti proprio dal Torino.

Formazioni

TORINO (3-5-2): Paleari, Tameze, Maripan, Ismajli, Pedersen (35' st Aboukhlal), Vlasic, Asllani (31' st Ngonge), Gineitis (35' st Ilkhan), Lazaro (22' st Nkounkou), Simeone, Adams (22' st Zapata) (71 Popa, 81 Israel, 14 Anjorin, 15 Sazonov, 21 Dembele, 22 Casadei, 34 Biraghi, 92 Njie, 93 Pellini). All. Baroni.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile, Zappa, Deiola, Luperto, Palestra, Adopo, Mazzitelli (27' st Cavuoti), Prati (39' st Obert), Idrissi, Gaetano (23' st Esposito), Kilicsoy (27' st Borrelli) (24 Ciocci, 31 Radunovic, 18 Di Pardo, 20 Rog, 23 Pintus, 30 Pavoletti, 37 Trepy, 39 Cogoni). All. Pisacane.

Arbitro: Doveri.

Reti: nel pt 28' Vlasic, 45' Prati, nel st 21' Kilicsoy.

Angoli: 6-2 per il Torino. Recupero: 2' e 5'. Ammoniti: Vlasic, Nkounkou per gioco falloso, Aboukhlal per proteste, dalla panchina Pisacane per proteste. Spettatori: 23.218