Salgono a 91 i casi di persone accreditate ai Giochi di Tokyo 2020 risultate positive al Covid-19. Altri quattro residenti del Villaggio Olimpico, tra cui due atleti, sono risultati positivi. Lo skateboarder olandese Candy Jacobs e il giocatore di ping-pong Pavel Sirucek della Repubblica Ceca sono risultati positivi e hanno dovuto lasciare il villaggio per entrare in un hotel di quarantena. Inoltre, altri due membri del "personale interessato ai giochi", una categoria che include allenatori e funzionari delle squadre che soggiornano nel villaggio sono risultati positivi.

Intanto, la cerimonia ufficiale d'apertura si terrà domani, 23 luglio, alle ore 13 italiane (le 20 in Giappone).Inizierà con uno show organizzato dal Paese ospitante tra musiche e coreografie, a cui seguirà la tradizionale accensione del Braciere Olimpico. La chiusura dei Giochi sarà l'8 agosto, con la finale per l'oro della pallanuoto maschile come ultimo incontro previsto.