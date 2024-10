La carovana rosa si scioglie a Trieste, in una giornata finalmente clemente dal punto di vista metereologico il Giro d'Italia si conclude nella festa del popolo colombiano che festeggia Nairo Quintana e Rigoberto Uran, primo e secondo in classifica generale, mentre la Sardegna e l'Italia trovano consolazione nel magnifico terzo posto del 23enne villacidrese Fabio Aru.

Al termine della tappa da Gemona del Friuli a Trieste vinta dallo sloveno Mezgec, Quintana in completo rosa si concede il gesto della vittoria al termine di una corsa lunga tre settimane che ha dominato con compostezza e personalità.

In Piazza dell'Unità d'Italia, sotto un cielo ricamato dall'esibizione delle Frecce Tricolori, le bandiere della Colombia celebrano un momento storico per il ciclismo: mai due colombiani avevano guadagnato il podio di una grande corsa a tappe.

Fabio Aru, splendido terzo, è solare e felice come il futuro che gli si prospetta.

"Son contentissimo per questo risultato inaspettato." ha detto "Ringrazio i compagni di squadra che mi sono stati vicini e la gente che mi ha seguito in questi giorni. E' un'immensa soddisfazione sapere che tanti mi seguono. Ho visto tante bandiere della Sardegna anche a Belfast e voglio salutare la Sardegna, il mio paese Villacidro e tutta l'Italia. Adesso voglio riposarmi, è da Natale che non torno a casa e spero di poterlo fare presto. Speriamo di trovare un bel tempo al mare"