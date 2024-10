Prima la festa per l'Italia in finale poi le polemiche sui social. I tifosi azzurri sono scesi in strada a Cagliari lasciandosi andare a caroselli di gioia per la vittoria contro la Spagna e la qualificazione alla finale degli Europei.

Una folla di persone si è riversata ieri notte in piazza Yenne, presa d'assalto da migliaia di cagliaritani in festa con tanto di bandiere tricolori. Auto e scooter hanno sfilato per le vie del capoluogo. Numerose anche le persone arrivate a Cagliari dall'hinterland.

Video e foto diffusi sul web non si contano, e documentano però la totale assenza di rispetto delle norme anti-Covid. Una situazione che ha suscitato l'indignazione sui social di chi ha assistito al maxi assembramento. "Abbiamo dimenticato troppo presto della pandemia", commenta qualche utente.