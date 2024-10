Basta un pareggio domenica prossima sul campo dell’Olmedo per realizzare il sogno della Polisportiva Thiesi di disputare il prossimo campionato in Promozione.

Tutto grazie alla vittoria ottenuta ieri al comunale, con il San Giorgio Perfugas, e alla contemporanea sconfitta del Pozzomaggiore (secondo in classifica) sul campo del Mesu e Rios Ozieri, che consente alla formazione di Giammario Rassu di portare a 9 il vantaggio in classifica sulla squadra di Andrea Ruiu a tre giornate dalla fine del campionato di prima categoria.

Un progetto ambizioso, quello portato avanti dalla società neroverdi guidata dal nuovo presidente Peppino Mannu, che ha ereditato il testimone da Ignazio Sanna, e un organico messo in piedi dal Direttore sportivo Marco Marras.

Un “undici” solido e coriaceo che, nonostante qualche fase altalenante, specie nella prima parte della stagione, ha saputo trovare stimoli e forza di reazione per arrivare a un passo dall’importante traguardo. Freme l’attesa tra i tifosi, per la partita di domenica. Un ultimo ostacolo da superare in vista di un obiettivo chiamato “Promozione”.