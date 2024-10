"Come si chiama l'arbitro? Di Bello? Dovrebbe chiamarsi Di Brutto...". Così il patron del Monza Silvio Berlusconi contro l'arbitro Di Bello, dopo il match perso 2-1 in casa dai brianzoli contro l'Udinese nella terza giornata della Serie A. Per i lombardi è la terza sconfitta di seguito.

"E' stata una partita un po' sfortunata per il Monza ma gli altri erano in 12, perché c'era anche l'arbitro con loro. Un arbitraggio davvero scandaloso", dice Berlusconi. "Mancavamo di 5 titolari e si è sentita la mancanza di 5 titolari. Il futuro di Stroppa? E' qui con noi, speriamo che la squadra si riprenda", dice rispondendo ad una domanda sulla posizione del tecnico Stroppa.

"Certo è una cosa molto molto negativa iniziare il campionato di Serie A con 3 sconfitte consecutive. Dobbiamo recuperare i giocatori che al momento non sono in grado di scendere in campo e poi dobbiamo insistere su schemi di gioco che al momento non vengono rispettati", conclude l'ex premier.