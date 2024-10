Ore bollenti in casa Cagliari. Dopo le parole al veleno del ds Stefano Capozucca nel post partita di Cagliari-Udinese, nella quale i rossoblù hanno rimediato un'umiliante sconfitta per 0-4, i difensori uruguayani Diego Godin e Martin Caceres non sono stati convocati per la trasferta a Torino, contro la Juventus.

"Per qualcuno è stata l'ultima partita con la maglia del Cagliari", aveva preannunciato Capozucca. Fra i sospetti esclusi, oltre ai confermati Godin e Cacerese, c'erano anche Keita e Dalbert, che tuttavia appaino fra i convocati.

E' parte del blocco uruguayano dunque a finire nel mirino della società, che ritiene che i due non abbiano fornito prestazioni all'altezza delle maglia e dell'ingaggio. A poche ore dall'accaduto è proprio Godin a rompere il silenzio.

"Ho già preso la decisione di partire - racconta ai microfoni di Sport890 -. Vorrei dire tutto quello che è successo al Cagliari ma non posso parlare ora. Quando lascerò il club spiegherò tutto. Sto organizzando la mia partenza dal Cagliari, tra 10 giorni potrò parlare della nuova squadra".

E prende le difese anche del compagno "Non è mancato il rispetto da parte mia o di Caceres nei confronti della società. Un mese fa mi sono ridotto l’ingaggio rinnovando il contratto, ma avevo già la possibilità di andare via a gennaio", conclude l'ormai (quasi) ex difensore rossoblù.