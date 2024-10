Il Cagliari perde a Terni e dopo cinque pareggi consecutivi trova una sconfitta pesantissima, se non nel risultato almeno nel morale. Una classifica ora che, vista anche in proiezione delle altre partite che si giocheranno domani, si fa molto complicata.



LA CRONACA



Mini turnover per mister Liverani che lascia in panchina Di Pardo e Pavoletti (oltre all’assenza dello squalificato Nandez) rispetto al match contro il Parma. Radunovic in porta, Zappa e Barreca sulle fasce, Obert e Goldaniga in mezzo, Viola regista con Makoumbou e Deiola ai lati, Kourfalidis dietro le punte Luvumbo e Lapadula.



La partita si mette subito in salita per il Cagliari dopo 5’ a causa di un fallo da rigore di Obert su Partipilo. Sul dischetto si presenta Falletti e realizza il rigore del vantaggio. Arriva solo al 19’ la risposta del Cagliari con un contropiede che manda in porta Kourfalidis ma il tiro del greco è salvato in corner da una scivolata del difensore avversario. Al 25’ Luvumbo cicca una rovesciata a centro area su assist di Deiola di testa, era una buona occasione per i rossoblù che attaccano alla ricerca del pareggio. Al 33’ è però la Ternana ad andare vicino al raddoppio, cross di Ghiringhelli e colpo di testa di Pettinari che sfiora il palo alla sinistra di Radunovic. Al 35’ destro piazzato di Kourfalidis, Iannarilli si distende e respinge in angolo. Al 37’ bella azione del Cagliari: Zappa in profondità per Luvumbo che a sua volta entra in area e serve a rimorchio Viola che però spreca tutto calciando altissimo con il destro. Al 43’ tiro da fuori di Luvumbo, facile parata di Iannarilli. Il primo tempo, dopo un minuto di recupero, si chiude con il vantaggio ternano.



La ripresa si apre con un gol annullato alla Ternana per fuorigioco di Palumbo. Al 50’ ancora Luvumbo scatenato, entra in area dalla sinistra, mette in mezzo ma la difesa della Ternana spazza via: poi è ancora lo stesso angolano, sugli sviluppi dell’azione, a trovare una girata deviata in corner. Al 53’ gli umbri si fanno vedere in contropiede chiuso da un tiro da fuori di Partipilo, ma Radunovic in tuffo respinge. Al 63’ Agazzi spreca un calcio di rigore in movimento sparando alta una palla respinta da Radunovic. Entrano Falco e e Pavoletti, escono Lapadula e Viola. Proprio il centravanti rossoblù ha un’occasione di testa ma il suo tiro è respinto dal muro ternano. Al 75’ calcio di rigore del Cagliari per un fallo di mano di Di Tacchio: batte Pavoletti ma Iannarilli para! All’84’ dentro Di Pardo e Millico, fuori Zappa e Kourfalidis. Dentro anche Pereiro per Luvumbo per l’assalto finale. Cinque minuti di recupero e al primo di questi arriva il colpo di testa di Pereiro con un’altra grande parata del portiere della Ternana a salvare il risultato. Al 95’ discesa di Falco, sinistro e grande parata di Iannarilli in corner. Sul calcio d’angolo scende anche Radunovic che addirittura ci arriva di testa ma è Pavoletti a trasformarsi in difensore della Ternana e respingere. È l’ultima occasione della partita, il Cagliari perde.