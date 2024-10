L’undicenne quartese conferma di essere il più bravo della sua categoria. A Terni, in occasione del torneo nazionale giovanile, precede e batte tutti gli avversari nella graduatoria finale del Top 8 ragazzi maschile. Bene anche Jhon Michael Oyebode che si piazza alle sue spalle, a conferma di quanto bene stia facendo il tecnico Massimiliano Mondello all’interno della palestra di via Crespellani. E proprio nel big match tra i due marcozziani si è visto un gioco davvero spumeggiante con il vincitore che deve ricorrere ai vantaggi del quinto set per avere ragione del suo amico di allenamenti.

Altro giocatore che ha provato a mettere il bastone tra le ruote all’ascesa di “Carlo il grande” è stato Matteo Gualdi, anch’egli sconfitto al quinto. Ma al termine del girone a otto finale, il portacolori del Villa d’Oro Modena si è dovuto accontentare del quarto posto.

Nella stessa categoria si fermano alla seconda delle tre fasi Edoardo Loi (eliminato ai sedicesimi di finale da Michele Marino) e Marco Poma che negli ottavi viene estromesso da Francesco Giuseppe Loda.

Delusione per Dario Loreto che era partito alla volta della città umbra con la convinzione di conquistare una posizione di prestigio. Purtroppo si è ritrovato quinto nel top 8 junior con tante recriminazioni che lo roderanno in questo periodo pre natalizio.

Foto: a destra Carlo Rossi.