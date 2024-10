Il Cancello Alghero ha celebrato un fine settimana di emozioni nei campionati di D1 e D2 di Tennistavolo, con risultati che testimoniano l’impegno dei suoi atleti. La squadra di D1 ha consolidato il primato con la terza vittoria consecutiva, mentre la D2 ha ottenuto il primo punto stagionale in un incontro avvincente.

D1: Al Vertice della Classifica con Vittoria Schiacciante

Sabato 26 ottobre, Il Cancello Alghero ha ospitato il Tennistavolo Guilcer Ghilarza nella terza giornata del campionato di D1, concludendo l’incontro con un netto 6-0. La formazione titolare composta da Niolu, Gorski e Tiloca ha dominato ogni sfida. Niolu ha aperto con una vittoria sofferta, vincendo per 3-1 in una partita dove ogni punto è stato sudato. Gorski ha poi seguito con un dominio per 3-0, mostrando tecnica e freddezza assolute.

Tiloca ha conquistato il terzo punto per Il Cancello con un altro netto 3-0, portando l’entusiasmo del pubblico alle stelle. Niolu, ritornato in campo, ha ottenuto una nuova vittoria per 3-1, e infine Gorski e Tiloca hanno chiuso il match con altri due 3-0. Questa vittoria porta Il Cancello al comando della classifica a punteggio pieno, in attesa del prossimo incontro casalingo contro il Tennistavolo Sassari A.

D2: Un Equilibrato 3-3 contro il Tennistavolo Sassari A

Sempre sabato, la squadra D2 ha affrontato il Tennistavolo Sassari A, conquistando il primo punto stagionale in una partita combattuta che si è conclusa con un pareggio di 3-3. Piras ha aperto le marcature con una vittoria per 3-1, in un match dove ogni set è stato conteso fino all’ultimo. Successivamente, Ruggiu ha giocato un incontro pieno di tensione, rimontando da un iniziale svantaggio di 2 set a 1 per vincere infine 3-2, portando Il Cancello sul 2-0.

Il Tennistavolo Sassari A ha reagito prontamente, aggiudicandosi il terzo incontro con una vittoria per 3-0 contro Nearco. Ruggiu è tornato in campo per un altro match acceso, lottando punto su punto fino a prevalere 3-2 e segnando il terzo punto per Il Cancello. Tuttavia, nei successivi incontri il Tennistavolo Sassari A ha trovato nuovi spiragli: Piras è stato sconfitto con un netto 3-0, e Pirisi, subentrato nell’ultimo match, ha dato il massimo, ma è stato superato per 3-0, fissando il punteggio finale sul 3-3.

Promuovere il Tennistavolo: Un’Occasione per Tutti

I risultati di questa giornata non sono solo un segnale di crescita per il team del Cancello, ma un’occasione per avvicinare nuovi appassionati al mondo del tennistavolo, uno sport che combina tecnica e strategia, creando momenti di grande suspense ed emozione. Sia per i più piccoli, che vedono nei campioni locali un modello, sia per gli adulti in cerca di una sfida sportiva diversa, il tennistavolo offre un’opportunità unica di mettersi in gioco.

Invitiamo i giovani atleti e gli appassionati di ogni età a seguire le prossime sfide del campionato e a scoprire quanto questo sport possa essere avvincente e stimolante, con un perfetto mix di fisicità e abilità mentale. Inoltre, Il Cancello Alghero offre lezioni di prova gratuite per chiunque voglia provare l’emozione del tennistavolo in prima persona. Un ringraziamento speciale va infine agli sponsor, che permettono alla società di crescere e di diffondere la passione per questa affascinante disciplina.