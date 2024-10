In tre importanti manifestazioni svoltesi negli ultimi 15 giorni il sodalizio barbaricino, che si avvia a chiudere anno sportivo da incorniciare, ha riportato altrettanti successi conquistando titoli regionali e nazionali.

Il “2° Trofeo Regionale Pro Loco”, i Campionati Italiani cinture rosse e, l’ultimo, il Campionato Interregionale cinture gialle/verdi/blu, abbinato ad un torneo riservato alle cinture superiori.

Il primo, organizzato dalla stessa polisportiva, ha registrato la partecipazione dei club più blasonati dell’isola che in questa occasione dovevano contendersi il prestigioso trofeo messo in palio dalla Pro Loco di Ollolai. In quella sede la scuola locale, con sei ori un argento e due bronzi si è classificata al prim posto.

Il secondo, un importante appuntamento federale con cadenza annuale, svoltosi a Caserta, dove si disputavano i titoli tricoloari della specialità e dove la società barbaricina, che vi ha preso parte con tre atleti,-ha-portato-a-casa-ben.due-medaglie-di-bronzo.

Il terzo, tenutosi a Valledoria, ha sancito la supremazia assoluta della scuola ollolaese con un risultato straordinario che, con la somma di 10 medaglie d’oro, 6 d’argento e due di bronzo, conquistati dai suoi 18 atleti in gara, è salita al vertice della classifica femminile cinture rosse e nere e della classifica regionale assoluta.

Un 2013 segnato dunque, oltre che da queste ultime affermazioni, da due lusinghieri titoli di campionesse italiane e da un titolo di vice campionessa (febbraio e marzo 2013), conseguiti rispettivamente da Alba Delussu, classe Cadetti A, da Luana Bussu, classe Junior e da Patrizia Cau, classe Cadetti A. Tali titoli hanno inoltre regalato alla Polisportiva Barbagia anche lo scettro di Campioni d’Italia della classe Cadetti A femminile e la convocazione in azzurro per le prime due atlete.

E sono prevalentemente femminili i successi conseguiti dalla scuola barbaricina, guidata dal giovane Maestro Efrem Arbau, una scuola, quella di Ollolai, dove si lavora sempre a ritmi serrati e dove non è mai emerso alcun problema di genere.