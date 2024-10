Sì è svolta a Delft, Olanda, la sesta edizione della Holland Cup organizzata dai maestri Tim Kool, Rory Vries e da Corine Kool con 13 nazioni partecipanti e circa 580 atleti.

A rappresentare Italia, la scuola Taekwon-do Sardegna con il maestro Silvia Farigu, Maurizio Lai ed Elisa Cadoni, guidati all'angolo dal maestro Christian Oriolani.

Ospite della manifestazione, in occasione del 60° anniversario del Taekwon-Do, il Gran Master Bos.

La giornata di sabato è stata dedicata alle categorie blu - rosse - nere nelle specialità di forme, combattimento, individuali e a squadre e traditional sparring.

Buoni risultati per gli italiani nella specialità di forme con l'oro nella categoria IV-VI dan per Silvia Farigu, l'argento per Maurizio Lai nella categoria senior blu - rosse e bronzo per Elisa Cadoni nella categoria blu-rosse bambine .

Dopo 21 mesi di stop per infortunio, il maestro Farigu torna sul tatami dei combattimenti con un bronzo nella -50 kg.

Alle ore 17.00, terminate le categorie individuali, si sono realizzate le gare a squadre.

La giornata di domenica è stata dedicata alle cinture bianche-verdi. Ottima organizzazione ed ennesima esperienza positiva per il gruppo sardo che continua la scia di successi della stagione ( Irlanda, Olanda, Roma, Barcellona, Rimini) e in vista dei prossimi appuntamenti : The Anxur Battle 2015 a Terracina il 26 Aprile e il Campionato regionale a Maracalagonis il 10 Maggio.