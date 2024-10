Il Cagliari pareggia 2-2 a Bolzano contro il Sudtirol e deve recriminare per due punti buttati, una vittoria persa all’ultimo minuto col gol di Odogwu, doppietta per lui, a regalare il punto all’ex Bisoli.

LA CRONACA

Liverani manda in campo il Cagliari col solito 4-3-3: Radunovic in porta, Di Pardo e Obert sulle fasce, Capradossi e Altare centrali, Deiola con Rog e Viola in mezzo, Falco e Nandez ai fianchi di Lapadula in attacco.

La partita è subito in salita, col Sudtirol che dopo 7’ va subito in vantaggio con Odogwu che salta sopra la testa di Capradossi e batte Radunovic. Il Cagliari risponde subito con un tiro di Nandez da buona posizione in area di rigore, ma il sinistro dell’uruguaiano è altissimo. Al 21’ colpo di testa alto di Lapadula dopo un’azione sviluppata da corner. Al 35’ ciabattata di Obert e palla sul fondo. Io Sudtirol si difende benissimo non concedendo praticamente nulla ai rossoblù, facendosi vedere raramente in contropiede dalle parti di Radunovic. Il Cagliari però, non trova spazi. Al 39’ i ragazzi di Liverani trovano il gol su calcio piazzato: Viola su punizione la manda all’incrocio , Poluzzi respinge male, arriva Capradossi che in concomitanza con Lapadula col tap-in pareggia. I bolzanini prendono un po’ di coraggio dopo il gol del Cagliari e nella parte finale del primo tempo provano a colpire, ma la difesa rossoblù regge e non rischia particolarmente se non per qualche tiro da fuori finito alto prima di Rover e poi di Nicolussi. Il primo tempo si chiude 1-1.

Nella ripresa il Cagliari sembra scendere bene in campo con l’intento di ribaltarla. Dopo 5’ Lapadula su cross di Deiola va vicinissimo alla rete, solo un colpo di reni di Poluzzi gli nega la gioia del gol. I colpi di testa sono le giocate più pericolose per il Cagliari che al 56’ con Deiola va ancora vicino alla rete. E un minuto dopo è invece Di Pardo con una bella percussione centrale a mettere paura alla difesa bolzanina, ma il suo tiro è smorzato da un avversario e perde di efficacia. Al 67’ dentro Luvumbo e fuori Falco. Al 71’ Lapadula protesta per un fallo da rigore, l’arbitro va al Var e concede il penalty ai rossoblù: batte Viola che segna e ribalta il match. All’83’ è ancora uno scatenato Viola che con un’altra punizione quasi beffa Poluzzi che respinge non senza difficoltà. All’88’ all’improvviso Odogwu trova una girata a centroarea che impegna severamente Radunovic, un tiro che avrebbe potuto fare molto male. Al 90’ dentro Dossena e Lella, fuori Rog e Nandez. Cinque minuti di recupero e al quarto di questi arriva il pareggio di Odogwu in mischia. È l’ultima emozione del match.

Foto Cagliari Calcio