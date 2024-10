Sky punta sul basket e rilancia con un’offerta sempre più ricca e completa, che fa diventare questo sport il terzo pilastro della programmazione sportiva, dopo calcio e motorii.

L'offerta per questa stagione è stata presentata ieri pomeriggio a Sassari nel corso di una conferenza stampa.

Dal basket italiano, con il ritorno della Serie A Beko, ai più grandi campionati europei (Eurolega e Eurocup) e americani (NBA e NCAA). Un match al giorno, da tutto il mondo, per un totale di 1.000 ore live di basket.

Per il Campionato Serie A Beko in diretta esclusiva 2 incontri di ogni giornata di Regular Season e fino a 10 incontri dei quarti di finale per le prossime due stagioni (2015-16 e 2016-2017). In diretta anche tutte le gare delle due semifinali e l’intera fase finale (al meglio delle sette partite). In totale, fino a 90 match in onda a stagione. I due appuntamenti sono la domenica alle 12 e il lunedì alle 20.45. Canali di riferimento Sky Sport 1 HD e Sky Sport 2 HD.

E su Sky anche le partite della Dinamo Banco di Sardegna Sassari, in campionato (su Sky Sport HD) e in Eurolega (su Fox Sports HD). Venerdì prossimo, 13 novembre, sarà possibile seguire il club sassarese in Eurolega, impegnato in casa contro i tedeschi del Brose Baskets Bamberg. Diretta esclusiva dalle 20.30 su Fox Sports HD (canale 204 di Sky), con la telecronaca di Geri De Rosa e il commento di Andrea Meneghin. Pre e post partita con Claudia Angiolini e Pietro Colnago.

( Foto di gruppo con i bambini delle squadre mini basket della Dinamo Banco di Sardegna Sassari)

Lunedì 16 novembre sarà la volta del Campionato, con la sfida di Bologna contro la Obiettivo Lavoro. Diretta esclusiva alle ore 20.45 (pre partita dalle 20.30), con la telecronaca di Geri De Rosa e il commento di Matteo Soragna.

