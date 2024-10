Metti insieme tre giovani istruttori di fitness tra loro amici e colleghi, (si tratta di Luana Asunis, Claudio Loddo ed Enrica Tocco), aggiungi una vera e propria palestra all’aperto pedonale, unisci sport, movimento, amicizia e domenica 22 aprile 2018 a Cagliari va in scena lo Street Workout.

Si tratta di un allenamento itinerante che avrà luogo in pieno centro, le persone iscritte avranno la maglia street workout in omaggio e le cuffie db silent per tutta la durata del workout, in modo che i partecipanti possano sentire sia la musica che le indicazioni vocali che daremo noi istruttori, proprio come accade in una qualsiasi lezione in palestra. In questo modo la città diventerà una vera e propria palestra a cielo aperto.

Si chiama Street Workout Italia, è un iniziativa che da qualche tempo sta portando il fitness per le strade di tante altre città italiane. Il primo street Workout a Cagliari, organizzato lo scorso 10 dicembre dagli stessi promotori cagliaritani, si è rivelato un successo, mentre per i mesi futuri i promotori hanno in mente un’ennesima data per giugno.

Sostenuti dall’Msp e da alcuni sponsor, con il patrocinio del comune di Cagliari, l’appuntamento è per le ore 10 del mattino nell’area pedonale del corso Vittorio Emanuele, mezzora dopo si comincia con una serie di workout della durata di 10 minuti ciascuno. Si proseguirà con l’allenamento nelle altre aree pedonali: via Manno, il Bastione di San Remy, via Garibaldi e piazza Garibaldi.

INFORMAZIONI: Luana Asunis cell. 392/5200378