Dopo Benevento-Cagliari di domenica, con l’episodio del rigore non concesso ai campani, l’arbitro Daniele Doveri e il Var Paolo Mazzoleni sono stati fermati per un turno dal designatore Nicola Rizzoli. I loro nomi, infatti, non compaiono nelle designazioni del turno infrasettimanale di serie A. Dopo il match salvezza di domenica e l’episodio discusso, si è sollevato un polverone di polemiche, con tanto di interrogazione parlamentare presentata dalla senatrice Lonardo.