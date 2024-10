Siamo ormai a ridosso della 32^ Regata della Vela Latina in calendario sabato 30 e domenica 31agosto a Stintino: l’evento, a cura di AVeLa Tradizionale con il patrocinio del Comune di Stintino, dal 1983 ha promosso la valorizzazione del millenario armamento triangolare simbolo del Mediterraneo.



Le imbarcazioni ospiti sono già ormeggiate alla Banchina dei Velieri presso il Porto Mannu, mentre le prove del Trofeo Presidente della Repubblica partiranno sabato mattina nello specchio acqueo antistante Stintino e si svolgeranno nella Rada della Pelosa, visibili dalla strada e dalla passeggiata panoramica. Presso il Museo Arti e Mestieri (via Lepanto) è aperta a partire dalle h. 18,30 la mostra “Vele latine e libri di mare” con una ricca dotazione di libri, fotografie e modelli. Al Porto Vecchio si inaugura domanì sera la rassegna “L’Isola in Vetrina” con spettacoli, gastronomia, moda, stand espositivi per tutto il fine-settimana.



Questo il programma della 32^ Regata:



Sabato 30

h. 12 Partenza Trofeo Presidente della Repubblica (n. 2 prove)

h. 20,30 “CENA DEL PESCATORE” presso Banchina dei Velieri (riservata agli iscritti)

domenica 31

h. 18,30 premiazione presso il palco di “Isola in Vetrina” – Porto Vecchio



Banchina dei Velieri (segreteria) mostra fotografica di Silvano Silvia



Iscritte flotte e marinerie di Stintino, Varazze, Porto Torres, Castelsardo e Alghero, l’irriducibile armatore di s. Antioco Pierluigi Cossu dopo aver lottato invano contro il mare di maestrale con il suo gozzo EOS, non si è arreso e parteciperà a bordo di una lancia stintinese messa a disposizione da AVeLa Tradizionale



Marinerie iscritte:

Stintino

Varazze (Barracuda)

Alghero (S. Barbara – Ishtar)

Castelsardo (Enea – Polifemo)

P.Torres (Rosa, Auriga, Dafne, Capo Amato, Futura )







Premi

Trofeo Challenge Presidente della Repubblica

n. 4 Borse MSK – collezione esclusiva per la Regata della Vela Latina

Trofeo Presidente del Consiglio Regionale Sardo

Targa d’argento Acqua San Martino – riservato imbarcazione più spettacolare

Targa UNIVET

Targa Comitato Organizzatore alla marineria ospite più numerosa

Targa Scuola Nautica Alioth – destinata a premiare l’ufficio Locamare di Stintino per professionalità e abnegazione dimostrate nella propria attività

Trofeo di categoria “Commenda di Sassari del Sovrano OrdineCavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme”

Trofeo di categoria “ Sistema Sardegna-Telecom Italia Business Partner”

Trofeo di categoria Future Bike

Trofeo di categoria B&B La Reale

Trofeo di categoria Confalonieri Auto Sassari

Premio d’arte Gianfranco Madarese

Premio d’arte Carlo Pietro Solinas

Saranno inoltre distribuite in premio alcune copie di “Odiavo i Velisti” (Longanesi) libro –intervista di Fabio Pozzo con Cino Ricci



Saranno presenti il sindaco di Stintino Antonio Diana e l’assessore al Turismo Angelo Schiaffino, il presidente UNIVET Franco Remagnino, la titolare della MSK Elena Massai, Francesco Ginesu capo-commenda di Sassari dell’ordine dei Cavalieri di S. Giovanni, il comandante del Porto di Stintino Gianluca Cirillo

Foto copertina di Silvano Silvia