Il presidente della Dinamo Banco di Sardegna, Stefano Sardara, suona la carica ai suoi dopo la deludente sconfitta di ieri sera contro i russi del Novgorod.

I sassaresi, adesso, sono ultimi in classifica nel girone A di Eurolega e rischiano l'eliminazione al primo turno ma Sardara non si arrende e scrive sulla sua pagina Facebook "Nessuna particolare frase storica o motivazionale, solo la consapevolezza che stiamo vivendo una esperienza magnifica che ci insegna ed insegnerà tanto, in campo e fuori. Ieri avremmo voluto vincere ma sappiamo che a questi livelli niente è facile ed ogni partita è una battaglia. Anche se è difficile noi continuiamo a crederci perché solo credendoci ci possiamo riuscire. Un esempio? Mercoledì alle 12.35 ero al centro di Milano mentre a Linate iniziava l'imbarco del volo per Roma delle 13... non chiedetemi come ma quel volo lo ho preso ed ora vogliamo prendere il volo per le top 16 di Eurolega, anche se sappiamo di essere al centro di Milano e che sono le 12.35... Forza Dinamo!"