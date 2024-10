Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per lo stage di tre giorni a Coverciano, in programma da mercoledì a venerdì. L'Italia si giocherà nei playoff l'accesso al Mondiale in Qatar. Le date: il 24 marzo semifinale contro la Macedonia del Nord, eventuale finale il 29 marzo.

Grande sorpresa per la chiamata, tra gli altri, di Balotelli, Joao Pedro, Luiz Felipe e Frattesi. Ecco la lista completa.

PORTIERI Carnesecchi (Cremonese), Cragno (Cagliari), Meret (Napoli), Sirigu (Genoa)

DIFENSORI Bastoni (Inter), Biraghi (Fiorentina), Calabria (Milan), Chiellini (Juventus), De Sciglio (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Mancini (Roma), L. Pellegrini (Juventus) , Scalvini (Atalanta), Toloi (Atalanta)

CENTROCAMPISTI Barella (Inter), Cristante (Roma), Fagioli (Cremonese), Frattesi (Sassuolo), Locatelli (Juventus), Pessina (Atalanta), Ricci (Empoli), Sensi (Inter), Tonali (Milan).

ATTACCANTI Balotelli (Adana Demirspor), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Raspadori (Sassuolo), Scamacca (Sassuolo), Zaccagni (Lazio), Zaniolo (Roma)