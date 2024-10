Un doppio appuntamento che può riscrivere la storia dell'atletica italiana, stasera, nelle finali di categoria della 4x100 al Mondiale di Budapest. Da un lato la staffetta maschile: oltre all'oro olimpico nei 100m Marcel Jacobs e alla new entry Roberto Rigali, ci saranno anche i due atleti isolani a contendersi l'oro, Lorenzo Patta e Filippo Tortu.

Insieme a Jacobs hanno centrato l'impresa dell'oro alle Olimpiadi di Tokyo (in quell'occasione il quartetto era completato da Fausto Desalu), e adesso, dopo aver registrato il miglior tempo dell'anno a livello mondiale, vogliono stupire ancora.

Dall'altra parte ci sono le donne: Zaynab Dosso, Anna Bongiorni e Alessia Pavese e la cagliaritana Dalia Kaddari hanno centrato la terza finale mondiale consecutiva. Quarto tempo complessivo delle batterie e record italiano.

"Gli uomini sono andati forte e noi non potevamo essere da meno", hanno detto le azzurre al termine della semifinale. Se per queste ultime l'obiettivo è il podio - ma non si escludono piacevoli sorprese - per gli uomini il primo posto è un obiettivo concreto. Saranno Tortu e compagni ad aprire le danze alle 21.40, dieci minuti più tardi toccherà a Dalia Kaddari.