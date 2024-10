“Partenze all’alba per le squadre sarde impegnate nei campionati nazionali e costi proibitivi dei voli. Molte società si ritrovano a inizio stagione con difficoltà annose legate ai trasporti”.

E’ la denuncia del consigliere regionale di Forza Italia Edoardo Tocco.

“Stamattina nell’aeroporto di Cagliari, centinaia di atleti delle compagini isolane si sono ritrovati per le partenze del weekend: un’odissea che si ripete, con voli in ritardo e liste d’attesa lunghissime per riuscire a prendere l’aereo. Uno scenario che va avanti da tempo – spiega Tocco - con disagi per tutti i passeggeri. Un fattore negativo che colpisce le squadre di calcio a cinque, volley, basket, rugby, hockey su prato e le formazioni della serie D di calcio”.

“Purtroppo le compagnie impegnate negli scali isolani non mettono in condizione le società per assicurare delle fasce adeguate per le trasferte. C’è poi il solito discorso legato ai costi. I sodalizi sardi, già alle prese con i lunghi viaggi che si concludono anche il lunedì, devono fronteggiare cifre folli per i viaggi oltre Tirreno. Ecco perché la giunta – conclude il consigliere regionale - dovrebbe intervenire per garantire alle società trasferte meno impegnative dal punto di vista logistico e finanziario”.