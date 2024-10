Hanno unito le forze gli attori pubblici e privati del territorio di Valledoria per ospitare il Torneo delle Regioni di Tennis Tavolo promosso da CRS Libertas Sardegna in collaborazione con la FITET Regionale e ASD Monte Rosello.

Il torneo rappresenta un importantissimo appuntamento per tutti gli appassionati di questo sport che richiede una opportuna preparazione a causa del necessario impegno sia fisico che mentale.

L’evento prevede spazi per atleti professionisti ma anche per semplici appassionati a cui è riservata una prova gratuita con un istruttore tecnico federale ed un apposito torneo in concomitanza con quello dei professionisti. Il termine per le iscrizioni è fissato per venerdì 27/06 alle ore 20.00 (Info e iscrizioni 366 5674532)

Il torneo rappresenta una buona occasione per agire in maniera concreta a favore dell’ampliamento della stagione turistica proiettando Valledoria come capitale del turismo attivo; il territorio, infatti, vanta un’ampia scelta di locations adatte ad attività sportive nello splendido scenario dell’area S.I.C. delle foci del fiume Coghinas.

Il Comune inoltre, possiede una importante dotazione di impianti sportivi assolutamente adatti a questo genere di eventi.

Di questo sono consapevoli gli amministratori del Comune di Valledoria, l’associazione turistica Pro Loco e gli operatori turistici che hanno sposato a pieno il progetto e collaborano attivamente per una buona riuscita del torneo.

Tra gli obiettivi degli organizzatori vi è quello di dare il giusto spazio a sport con grandi potenzialità nell’ottica di favorire la multidisciplinarietà ricca di buone opportunità per i giovani del territorio e di tutta la Sardegna.

Durante l’evento, infatti, gli atleti e gli accompagnatori avranno la possibilità di sperimentare le varie attività praticabili sul territorio come ad esempio, tra le altre, discese del fiume in canoa, escursioni in battello e bird warching, corsi di vela, kite surf, wind surf e sup.

Il programma del Torneo verrà presentato venerdì 27 Giugno presso la Club House Sa Fiorida – Via Colombo 45 , loc. La Ciaccia. La giornata proseguirà al palazzetto dello sport di Valledoria con gli allenamenti degli atleti ed una prova gratuita aperta a tutti e curata da un istruttore tecnico federale.

Sabato 28 Giugno sarà invece la giornata dedicata al torneo dei giovanissimi, ragazzi, allievi e principianti.

Domenica 29 Giugno sarà la volta degli ASSOLUTI e si concluderà verso l’ora di pranzo con le premiazioni ed i saluti finali.

Valledoria, dunque, apre le sue porte per ospitare una manifestazione sportiva importante sperando di segnare un primo passo di un cammino che corre lungo le direttive dello sport e delle attività all’aria aperta. Gli organizzatori, infatti, contano di consolidare nel tempo il legame tra il territorio e le associazioni sportive sarde e non per far vivere il territorio anche fuori stagione.