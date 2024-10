“Sport & Natura Day” è il titolo dell’evento che si terrà domenica 30 settembre a Bonnanaro e che mette insieme tutte le Associazioni locali per una giornata interamente dedicata al divertimento all’aria aperta per tutte le fasce d’età.

La manifestazione sportivo-naturalistica è infatti promossa dall’Asd Gunnanor Fitness, dall’Asd Sardo Cheyenne, da Girovinhos, dall’Asd vivi yoga, dall’Asd Dnce Evolution, dal Comune, dalla Pro loco, dall’Xs nutrition e dal Gruppo Folk Monte Arana.

Il programma avrà inizio alle 9.00 con il ritrovo dei partecipanti nel piazzale della Chiesa di Monte Arana. Al mattino le attività prevedono un’escursione in mountain bike, il battesimo della sella per bambini e adulti, lezioni di yoga e il fitness circuit training all’aperto.

Alle 13.30 sarà servito il pranzo nel salone di Monte Arana. Le iniziative pomeridiana prevedono il saggio di danza degli allievi della Evolution Dance Accademy e una lezione di prova di Tai-Chi. Prevista anche una consulenza gratuita sull’utilizzo degli oli essenziali per i trattamenti e una prova di riflessologia plantare e facciale.

La quota di adesione è di 5 euro per le attività mentre per il pranzo è di 5 euro per i bambini e 10 euro per gli adulti. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 3487442431.