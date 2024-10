Dinamo Banco di Sardegna e Confartigianato Imprese Sardegna hanno sottoscritto un accordo per promuovere i prodotti sardi e le aziende artigiane in Europa e nel resto d’Italia e proporre nuovi servizi al sistema imprenditoriale regionale.

I due Presidenti, Luca Murgianu e Stefano Sardara, con un progetto e una firma, hanno così voluto unire il mondo dello sport e delle imprese artigiane.

“Le aziende e le società sportive hanno lo stesso obiettivo: crescere e confrontarsi con lealtà per migliorarsi e vincere – hanno sottolineato i due Presidenti, questa mattina a Cagliari durante la firma – per questo abbiamo deciso di cominciare un percorso comune che sostenga la squadra e il tessuto imprenditoriale sardo”.

Quindi, la Dinamo, nelle partite in casa e in trasferta, presenterà i prodotti sardi dell’agroalimentare e del tipico-tradizionale, mentre le imprese di Confartigianato Sardegna potranno godere di particolari condizioni su servizi dedicati come, per esempio, nel campo delle assicurazioni della “Reale Mutua”,uno degli sponsor principali della squadra di basket.

Le aziende artigiane potranno così sfruttare l’enorme platea italiana ed europea, fatta di sportivi, appassionati, giornalisti e turisti, che seguiranno la squadra in EuroLega, nella Coppa Italia e nella SuperCoppa, nella Serie A e in tutti i vari tornei ai quali la Dinamo parteciperà.

Il PalaSerradimigni di Sassari, così, si trasformerà in una sorta di “piccolo Expò sardo”, all’interno del quale verranno presentate le produzioni di eccellenza. Anzi, gli artigiani dovranno “raccontare” i loro prodotti, le sensazioni che da questi si sprigionano e le emozioni che chi acquista quei manufatti potrà vivere.

“Parliamo di decine di migliaia di persone – sottolinea Sardara – che prima, durante e dopo la partita potranno conoscere la Sardegna, le nostre prelibatezze e i nostri prodotti, direttamente attraverso le presentazioni e le degustazioni promosse dalle imprese”. “E’ una opportunità da non perdere – continua il Presidente della Dinamo - che già quest’anno ha portato numerosi risultati alle aziende che ci hanno seguito a Sassari e nel resto delle città italiane ed europee dove abbiamo giocato”.

“Alle nostre imprese offriremo anche l’opportunità appena descritta, sia quella di usufruire di servizi agevolati e ad hoc – continua Murgianu proporremo la possibilità di avere una forte scontistica soprattutto sulle polizze assicurative di uno degli sponsor del Banco, ovvero la “Reale Mutua””.

“Quindi, con questa operazione – conclude il Presidente di Confartigianato - uniremo quattro cose che oggi sono fondamentali per il mondo dell’impresa artigiana: la serietà, la passione, un ampio mercato e la possibilità di risparmiare”.

Le imprese interessate a promuovere i loro prodotti, entro il 30 agosto prossimo dovranno semplicemente compilare un modulo reperibile nei sito www.confartigianatosardegna.it. Saranno successivamente ricontattate da Confartigianato attraverso le sedi territoriali per dare il via all’operazione.