Sport

Prestazione maiuscola per le due massime rappresentanti dello sport isolano. Il Cagliari tramortisce il Genoa di Gasperini con un 2-1 in rimonta condotto al Sant'Elia dalla grinta del Pattolino Sau. Ad aprire le danze è Gilardino che porta in vantaggio i Grifoni al 16', nella ripresa però sale in cattedra il bomber tonarese